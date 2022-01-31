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Bakan Koca'nın paylaştığı ambulans şoförü: Hastayı annemiz, babamız gibi görüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken'i (79) karla kaplı yolda sırtında taşıyan ambulans şoförü Mehmet Çakmak'ın (48) fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çakmak "Biz hastaya gittiğimiz zaman oradaki hastayı yabancı gibi değil bir annemiz, babamız ya da akrabamız gibi görüyoruz. O şekilde bakınca hastayı sırtımızda da taşıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Ocak 2022 18:45
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Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Köye hareket eden sağlık ekibi, Türken'in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı. Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti. Kontrol edilen Hasan Türken daha sonra ambulans şoförü Mehmet Çakmak tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Türken, tedavi altına alındı. O an haberlere konu olunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "112 Acil ve UMKE Ekiplerimiz, ülkemizin birçok bölgesinde karla mücadele devam ederken, yolları ulaşıma kapalı yerleşim yerlerinde hastalarımıza ulaşmayı başarıyor, evde yapılan ilk müdahalenin ardından birçok hasta gerekiyorsa hastaneye kaldırılıyor. Fotoğraf, Düzce'den" yazarak, fotoğrafı paylaştı.

'ÖRNEK BİR DAVRANIŞ GÖSTERDİLER'

Paylaşım sonrası İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yılmaz, "Bizim sağlık çalışanı arkadaşlarımız gece-gündüz 7/24 görevlerinin başındalar. Bunun küçük bir örneği oldu. Ben sağlık çalışanı arkadaşlarımıza hem Düzce adına hem sayın bakanımız adına çok teşekkür ediyorum. Çok örnek bir davranış gösterdiler. Başarılarının devamını diliyorum. Sağlık Bakanımızın bu fotoğrafı paylaşması hem arkadaşımız hem de Düzce adına çok onur ve gurur verici. Bu vesile ile Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum" dedi.

'500 METRE KADAR HASTAYI TAŞIDIM'

Ambulans şoförü Mehmet Çakmak ise hastayı 500 metre taşıdığını söyleyerek, "Biz istasyonda beklerken göğüs ağrısı olduğu yönünde ihbar geldi. Biz vakaya vardığımızda ana yollar açıktı ama evin yolu karla kaplıydı. O esnada arabayı park ettik ve arkadaşlarla birlikte hastaya çıktık. Arkadaşlar hastaya müdahale etti. Etrafta hastayı taşıyacak insan olmayınca bende bir sırtımda hastayı ambulansa kadar getirdim. Ortalama 500 metre kadar hastayı taşıdım" diye konuştu.

'BAKANIMIZIN PAYLAŞIMINI BEKLEMİYORDUM'

Müdahale ettikleri hastaları kendi yakınları gibi gördüklerini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Biz hastaya gittiğimiz zaman orada ki hastayı yabancı gibi değil bir annemiz, babamız ya da akrabamız gibi görüyoruz. O şekilde bakınca hastayı sırtımızda da taşıyoruz, kucağımızda da taşıyoruz. Biz her ortamda hastayı uygun bir şekilde taşıyoruz. Amcanın evine giderken ben kendi izlerimle yolu açtım. Arkadaşlar gerekeni yaptı ben de ambulansa kadar sırtımda taşıdım. Çok mutlu ve duyguluyum. Anlatılacak gibi değil. Ben 26 yıldır bu mesleği yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Benim sosyal medya hesaplarım yok. Arkadaşlar bana bakanımızın paylaşımı gösterdi. Çok mutlu oldum. Açıkçası beklemiyordum. Bu kadar yayılacağını beklemiyordum. Bakan beyin paylaşacağını da tahmin etmiyordum. Ama çok teşekkür ederim bakanımız görmüş ve paylaşmış. Beni onurlandırdı, duygulandım"

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