Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti
Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Ocak 2022 22:26
Olay, Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi.
Evindeki tandırda ekmek pişiren Fatma Sarıkaya'nın elbisesinae kıvılcım sıçradı. Elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya'nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu.
Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi'ne gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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