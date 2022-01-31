Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti

2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı