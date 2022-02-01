15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamada oluşan taban puanlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Şubat 2022 07:58
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları yayımladı.
İngilizce'de en düşük KPSS puanı 75,70; İlköğretim Matematik'e 78,54; Matematik'te 78,52; Özel Eğitim'de 68,37; Rehberlikte 82,02; Sınıf öğretmenliğinde 77,36; Din Kültüründe 79,56; Okul Öncesinde 79,66 oldu.
Kurum bazında oluşan taban puanlar için tıklayınız.
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