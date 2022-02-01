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HDP'li Semra Güzel savunmaya gelmedi

Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra kayıplara karışan HDP'li vekil Semra Güzel, sözlü savunmaya da gelmedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Şubat 2022 08:20
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HDP'li Semra Güzel savunmaya gelmedi

PKK'LI teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na savunmasını yapmak için gelmedi. HDP zaman kazanmaya çalışırken Güzel'in neden gelmediğini komik bir gerekçeyle anlatıldı: "Dışarı çıkması büyük bir güvenlik riski."

TBMM Karma Komisyonu'nun oluşturduğu hazırlık komisyonu dün toplandı. Geçen cuma günü süresi dolduğu halde yazılı savunma göndermeyen Güzel, sözlü savunmaya da gelmedi.

HDP süre kazanmak için bütün yolları denedi. Toplantıda Güzel'in katılmayacağı, onun yerine başka bir milletvekilinin savunma yapacağı bilgisi verildi. Savunmanın da önümüzdeki cuma gününe kalması istendi. Ancak bu kabul görmeyince Hazırlık Komisyonu Üyesi HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki "Savunmayı ben yapayım" teklifi getirdi. Hazırlık Komisyonu ise "Siz komisyon üyesisiniz, yapamazsınız" karşılığını verdi.

Tartışmaların sonunda, komisyon üyesi olmayan HDP'li bir milletvekilinin Güzel'in yerine sözlü savunma yapması için yarın saat 14.00'e gün verildi. HDP'lilerin gelip savunma yapmaması halinde kararın önümüzdeki haftaya kalabileceği belirtildi.

Komisyon toplantısında Güzel'in neden gelip savunma yapmadığı da soruldu. Tiryaki, "Güvenlik gerekçesi ile evden çıkmıyor" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise düzenlediği basın toplantısında aynı komik gerekçeyi anlatarak, "Kendisi bu dönemde çıkmamayı tercih ediyor. Bu koşullarda Semra vekilimizin uçağa binmesi, yolculuk yapması, hatta Meclis'e gelmesi bile maalesef büyük bir güvenlik riski oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

ZÜBEYDE YALÇIN

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