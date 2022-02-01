Ekonomide canlılık sürüyor
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta önceki aya göre 1.4 puan artarak 50.2 değerine yükseldi.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Şubat 2022 08:37
Endekste gözlenen artışta önceki aya göre 1.6 puan yükselerek 53 değerine ulaşan sanayi sektörü endeksi belirleyici rol oynadı.
Sanayi sektöründe gözlenen artışta yeni siparişlerde yaşanan toparlanma etkili olurken, hizmet sektöründe ise önceki aya göre girdi alımlarındaki artışa karşın iş hacminin durgun görüntüsü sürdü. Söz konusu gelişmeler neticesinde 50.2 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, yeniden referans değerin üzerine yükselerek ocak ayına ilişkin ekonomik aktivitede canlılığa işaret etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız