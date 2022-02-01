Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tuncer trafik kazasında ağır yaralandı
Giresun Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Bekir Tuncer, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 11:01
Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde M.A.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncer'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Tuncer, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız