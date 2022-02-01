Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Şubat 2022 12:34
Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,
Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir denildi.
Ne olmuştu?
İstanbul'da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.
Işık huzmesinin göktaşı olduğu değerlendirdi.. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarptı.
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Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.️Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 1, 2022
Söz konusu meteora ilişkin açıklamamızı inceleyebilirsiniz.👇 pic.twitter.com/FLK05OpTVC