Zümrüt Apartmanı facialarının önüne geçmek için 'binalara vize' önerisi

Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğa katkıda bulunulacak
Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğa katkıda bulunulacak
Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!
Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
Tapuda ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Tapuda ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Altın yükselişe geçti
Altın yükselişe geçti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Zümrüt Apartmanı facialarının önüne geçmek için 'binalara vize' önerisi

Konya'da, 2004 yılında Kurban Bayramı akşamı Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 92 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı facianın üzerinden 18 yıl geçti- İMO Konya Şube Başkanı Akın: Her felaketten sonra, 'kolon mu kesildi, ne oldu' diye konuşup duruyoruz. Bunların önüne geçmiş olacağız. Binalara her 5 yılda bir otomobillerde olduğu gibi vize uygulaması getirelim ve bunu yaptırmayan binaların alım satımını engelleyelim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 12:47
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, Zümrüt Apartmanı faciasına benzer acıların bir daha yaşanmaması için, trafiğe çıkan araçlardaki muayene sisteminin 5 yılda bir binalarda da uygulanması gerektiğini söyledi.

Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde bulunan Zümrüt Apartmanı'nın, yapım hatası nedeniyle 2 Şubat 2004'te, Kurban Bayramı akşamı büyük gürültüyle çökmesi sonucu 92 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Bayram sevincini yarıda bırakan olayda, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, günlerce süren çalışmalarla enkaz altındakileri çıkarmaya çalıştı.

Yaşanan faciada birçok kişi çocuğunu, eşini, anne ve babasını kaybederken, enkazdan 138 saat sonra çıkarılan Muhammet Kalem ile 157 saat sonra kurtarılan Yasemin Yaprakçı, "Zümrüt'ün mucizeleri" olarak hafızalara kazındı.

Faciada hayatını kaybedenler anısına anıt veya yeşil alan yapılması önerilen binanın bulunduğu araziye, 2015 yılında 10 katlı yeni bir bina inşa edildi.

Hisseleri bulunan mağdur ailelerden kimisi acı günleri tekrar hatırlamamak için dairesini kiraya verdi, kimisi de sattı. Yeni hayatların kurulduğu dairelerden hiçbirinde o faciayı yaşayan aileler kalmıyor.

- Adli süreç

Türkiye'yi yasa boğan faciada yaklaşık 9 gün süren enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yasal süreç başlatılmış, başta müteahhit olmak üzere sorumlular hakim karşısında hesap vermişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2007'de görülen davada, tutuksuz yargılanan sanıklar müteahhit Ali Vedat Kaya 5 yıl, taşeron İsmail Hakkı Canlıer 4 yıl, proje sorumlusu Halil İbrahim Elliiki 2 yıl, 3 belediye görevlisi ise 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

- "Bir ihmaller zinciri"

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, AA muhabirine, Zümrüt Apartmanı faciasının, yapım hatasından kaynaklanan problemin açığa çıkması olarak değerlendirildiğini söyledi.

Faciayı getirenin de insanoğlunun davranışıyla ilgili olduğunu vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Zümrüt Apartmanı bir ihmaller zinciri. Türkiye'de o tür yapı çok. Bekçi marifetiyle yapılmış, yapı denetimi yok. Proje müellifi, fenni mesulü ya da yapan müteahhit ne kadar ilgileniyorsa o kadar ilgileniyor. Onlar ilgilenmezse de bekçi ne kadar biliyorsa o kadar yapıyor. Yalnızca Zümrüt Apartmanı değil, ondan sonra da birçok bina çöktü. Hatta geçenlerde Malatya'da iki katlı bina aşağıda tadilat yapılırken yıkıldı. Bunların önüne geçmek aslında çok çok kolay. Her aşamasında akredite mühendis, mimarlardan yardım alınmalı ve onların gözetimi ile yapıların yapılması bir ön şart olarak karşımıza çıkmalı."

- "Her yapıyı 5 senede bir kontrol edelim"

KAPAT [X]

Akın, projelerde aktif denetimin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Her yapıyı 5 senede bir kontrol edelim. Binalarda kullanım değişikliği var. Daha önce konut olarak kullanılan yerler, depo, dershane veya otele dönmüş. Üzerindeki yükler artmış. Bu, kesitlerin zorlanmasına sebep olacak. Atamaları Bakanlık tarafından yapılan ve akredite inşaat, elektrik, makine mühendisi ve mimar tarafından yerinde kontrol edilmesini öneriyoruz. Böylece yapıda kullanım değişiklikleri ve müdahaleler tespit edilebilecek. Her felaketten sonra, 'kolon mu kesildi, ne oldu' diye konuşup duruyoruz. Bunların önüne geçmiş olacağız. Binalara her 5 yılda bir otomobillerde olduğu gibi vize uygulaması getirelim ve bunu yaptırmayan binaların alım satımını engelleyelim."

Binalardaki yapı değişikliğine ilişkin şikayetleri belediyenin değerlendirdiğini anlatan Akın, "Vatandaşlar kolonu kesilen binaları belediyeye şikayet etsin. Kolon kesildiği ihbarı üzerine belediye öncelikle binayı tahliye eder. Performans analizi yaptıktan sonra binanın riskli olduğu değerlendirilir ve güçlendirme yapılması mümkün değilse yıkımını gerçekleştirir. Belediye, bunları yapmadan binanın kullanımına kesinlikle müsaade etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü
İstanbul'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!
Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tuncer trafik kazasında ağır yaralandı
Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tuncer trafik kazasında ağır yaralandı
'Fatura ödeme merkezi' dolandırıcılığı! Mahalleli telefonlarına gelen mesajla şoke oldu
'Fatura ödeme merkezi' dolandırıcılığı! Mahalleli telefonlarına gelen mesajla şoke oldu
Sivas'ta 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Kübra Ece'nin şüpheli ölümüne ilişkin kuzeninden açıklama
Kübra Ece'nin şüpheli ölümüne ilişkin kuzeninden açıklama

Bu Habere Tepkiniz

13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen başvuru ısrarı adayların kendileriyle yarışmasına neden oldu!
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay İkinci Dairesi, YÖK'ün başvurusu üzerine, meslek yüksekokulunda görevli müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti başta olmak üzere yüksekokul yöneticilerine ödenen mali ve sosyal hakların ödenmesinin kamu zararı oluşturmadığına karar verdi.
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunan KİT personeli işten atıldı Danıştay da onadı
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'
Türk Böbrek Vakfı'nın İstanbul'da 10 ilçeyi kapsayacak şekilde yaptığı araştırmada doktora sormadan "tavsiye ile" ağrı kesici ilaç kullananların oranının yüzde 66'yı bulduğu anlaşıldı. 1067 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasında, eğitim durumu yüksek olanlar da dahil, arkadaş eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk ve TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin; 'Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması' ile ilgili çarpıcı sonuçlar hakkında Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Görçin, diyalize götüren geçici böbrek hasarının en önemli sebebinin, bilinçsizce kullanılan güçlü ağrı kesiciler olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Güle güle PCR testleri!
Güle güle PCR testleri!
ABD'li bilim insanları, PCR testleri kadar doğru sonuç verdiğini söyledikleri bir Covid-19 testi geliştirdi. ?smaRT-LAMP? adlı test için akıllı telefon ve bir test kitine gerek duyuyor.