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Düzce'de yol denetiminde FETÖ şüphelisi yakalandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında hakkında arama kararı bulunan bir kişi yol denetiminde yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 12:52
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Düzce'de yol denetiminde FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Boğaziçi beldesi Düzköy yakınlarında bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki M.A'nın, FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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