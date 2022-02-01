Türkiye, kripto para alımında dünyada 5. sırada

We Are Social & Hootsuite 2022 yayınlandı. Rapora göre Türkiye, kripto para alımında dünyada beşinci, ürün satın almadan önce internetten en çok araştırma yapan ülkeler arasında.

We Are Social, 2022 yılının ilk çeyreği için yayınladığı küresel internet kullanımı raporuna göre, kripto para birimlerine sahip kişilerin sayısı yüzde 37,8 arttı.

Rapor, her 10 internet kullanıcısından 1'inden artık bir tür kripto para birimine sahip olduğu ve bu rakamın Tayland'da her 10 kişiden 2'sinde fazla olduğunu gösteriyor.

Türkiye, dünyada en fazla kripto para satın alan ülkeler konumunda

Türkiye'de, kripto para birimi sahipliği son on iki ayda neredeyse ikiye katlandı (yüzde 86), yüzde 10'dan yüzde 18,6'ya yükseldi.

Ürün satın almadan önce internette araştırma yapma oranında Türkiye 4. sırada

Türkiye, internetten bir ürün satın almadan önce ürünle ilgili internette en çok araştırma yapan ülkeler arasında 4. konumda. Bir şeyler satın almadan önce çok fazla araştırma yapıyoruz.