AİHM: 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıkları Anayasa'ya aykırı olarak kaldırıldı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının Anayasa'ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Şubat 2022 16:09
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının Anayasa'ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları 20 Mayıs 2016'da kaldırılmıştı.
Mahkeme ayrıca başvuru sahiplerine beşer bin euro tazminat verilmesine hükmetti.
Demirtaş'ı mahkemede temsil eden avukatlardan Ramazan Demir Twitter mesajında "AİHM, HDP'li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir" dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız