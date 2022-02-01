Rektör İnci, görevden aldığı dekanın yerine vekaleten kendini atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamalarının ardından protestoların bir yılı aşkın süredir devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'den bir atama geldi.

Medyascope'un aktardığına göre İnci, görevden aldığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten'in yerine vekaleten kendini atadı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Metin Ercan, görevden alınmıştı.

Rektör Naci İnci tarafından üç dekana gönderilen yazıda, 18 Ocak'taki Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden görevlerinden alındıkları bildirilmişti fakat yazıya karar eklenmemiş ve dekanlara görevden alınma gerekçeleri bildirilmemişti.

Rektör atamasına karşı protestoların aralıksız devam ettiği üniversitede, dekanların görevden alınması da öğrencilerin ve akademisyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Akademisyenler, son rektör atamalarına kadar yıllardır üniversitede geleneksel olarak yapıldığı gibi, enstitü müdürlerinin ve dekanların seçimle belirlenmesini talep ediyor.

Üniversitenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan İletişim Fakültesi'nin dekanlığına vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Mühendislik Fakültesi'nin dekanlığına ise vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez vekaleten getirilmişti.