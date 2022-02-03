Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı. Beyannamede Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların birbirine gerekli yardımı yapacakları ifade ediliyor. Beyannamede ayrıca terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğinin genişletilmesi yer alıyor.