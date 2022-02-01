Erdoğan yanıtladı: Teknolojik ürünlerde vergi indirimi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Trabzon Akçaabat'ta gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Bayburt Üniversitesi'nden bir öğrenci tarafından bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlar için destek ve bu konuda vergi oranlarında düşüş soruldu.

"BAKANLIKLA BİR ÇALIŞMA YAPALIM, ONA GÖRE ADIM ATALIM"



Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na "Sevgili kardeşimizin bu talebi bize maliyet olarak ne getirir ne götürür, bunun üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım" dedi.