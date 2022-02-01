Kızılay İçecek fabrikalarında işçiler greve başladı

Akşam saatlerinde fabrika önünde toplanan işçiler grev başlatarak basın açıklamasında bulundular.

İşçiler adına konuşan Okan Şahin, "2019 yılında dernek anonim şirkete geçiş yaptı. Anonim şirkete geçiş yaparken de bütün haklarımızla geçiş yapılacağını, haklarımızın kaybolmayacağı söylendi. Geçiş yaptıktan sonra bazı ek gelirlerimiz vardı bizim. Performans paralarımız, giyim yardımlarımız, başarı primlerimiz vardı. Bu haklarımız verilmez oldu. Daha sonra hakkımız olan ödemeler yapılmadıktan sonra bize sözleşme imzalattırıldı geriye dönük olarak. Bugün Erzincan ve Afyon olarak fabrika müdürlüğünde arkadaşlarımız toplandı. Orada da yöneticilerimizle görüştüler. Yöneticiler bizim isteklerimize karşılık vermediler. Bizim taleplerimize herhangi bir şey yapmayacaklarını ilettiler. Biz de bundan dolayı haklarımızın iyileştirilmesi adına bu şekilde eyleme başladık. En son verilen zamda yüzde 22 verildi. Ocak 1 itibariyle başarı primi adı altında iki ayrı ayrım yapıldı. Bu ayrımdan dolayı da işçi arkadaşlarımızın hiçbiri herhangi bir ek ücret alamadı. Haklarımızı talep ediyoruz. Sonuna kadar buradayız. Mesai yapın dediler mesai yaptık, izinsiz çalışın dediler izinsiz çalıştık, yaz döneminde kesinlikle yıllık izinlerimize çıkamadık, gereken neyse yapılsın artık" dedi.

Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda üretim durdu

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda çalışan 100'ün üzerinde işçi özlük haklarını alamadıkları gerekçesiyle üretimi durdurarak eyleme başladı.

İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda eylem başladı. İşçilerin yaklaşık 2 yıl önce Kızılay bünyesinde kurulan yeni şirkete özlük hakları sabit kalmak koşulu ile geçtiklerini ancak sonrasında kendilerine verilen maaş, ikramiye, giyecek ve yakacak yardımı gibi sosyal hakların verilmediğini öne sürdüler. Fabrika yönetimi ile uzun zamandır yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve bugün itibari ile üretimi durdurma kararı alan Kızılay işçileri, eyleme başladı. Türk-İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikası sözcülerinden eylemlerin kendilerine vaat edilen hakların verilmesi, çalışanlar arasındaki maaş farklarının giderilmesi ve 14 taşeron firma çalışanının haklarının verileceği süreye kadar eylemlerine devam edeceklerini ve üretime başlamayacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan, eylemin devam ettiği fabrika önünde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.