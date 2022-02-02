Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam

Türkiye'nin ilk akıllı otobanı olan ve törenle hizmete açılan, daha sonra geçiş ücretlerinin pahalı olması nedeni ile yapım süreci ve ihale modeli ile sürekli tartışma konusu olunca fiyatlarında indirime gidilen otoyolda geçiş ücretleri yeni tarifesi ile güncellendi.

Yeni ücretler

Özel bir firmanın işlettiği otobanda, otomobillerin 115 lira 50 kuruş olan geçiş ücreti 138 lira 50 kuruşa, kamyonet ve minibüslerin geçiş ücreti 130 liradan 156 liraya, dingil sayısı 3 olan kamyonların geçiş ücreti 187 liraya, dingil sayısı 4-5 olan araçların geçiş ücreti 239 liraya, alt dingilli kamyonların geçiş ücreti ise 243 liradan 291 lira 50 kuruşa çıkarılırken, motosikletlerin geçiş ücreti de 44 liraya yükseldi.