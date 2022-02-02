Elektrikte ortalama yüzde 11 indirim

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre;

Eski ile yeni kademeli tarife arasındaki 60 kilovatsaat fark ile ortalama indirim 41.4 liraya denk gelirken, kademe sınırının yükseltilmesi ile dar ve orta gelirli hanelerin tamamına yakını ucuz tarifeye tabi oldu. Elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin yaptığı hesaplamalara göre, yeni kademeli tarife ile birlikte daha önce 300 lira gelen fatura 269 TL'ye, 400 lira gelen fatura 359 TL'ye, 500 lira gelen fatura 459 TL'ye düşecek. Bu şekilde elektrikte ortalama yüzde 11'e yakın indirim gerçekleşmiş olacak.

FATURALAR KONTROL EDİLEBİLECEK

Kademeli tarifeye yeni geçiş ile birlikte yaşanan kafa karışıklıklarını gidermek ve şirketler tarafından vatandaşlara kesilen faturaların doğruluğunu kontrol etmek ise internet üzerinden mümkün olacak. İsteyen vatandaşlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) internet sayfasında yer alan fatura sorgulama sekmesine fatura bilgilerini girerek gelen faturanın doğruluğunu görebilecek. Sisteme fatura ilk okuma, son okuma ve tüketim miktarı yazılarak fatura bedeline ulaşılabilecek. Vatandaşlar hizmet aldıkları elektrik perakende şirketlerine de başvurarak faturalarının doğruluğunu kontrol edebilecek.