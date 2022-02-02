TL'ye dönen gurbetçiye YUVAM hesabı

Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Hepsinde aynı şikayet oldu! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Hepsinde aynı şikayet oldu! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?
Bakanlık harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Bakanlık harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili
Elektrikte ortalama yüzde 11 indirim
Elektrikte ortalama yüzde 11 indirim
15 bin öğretmen kararnamesi MEBBİS'te
15 bin öğretmen kararnamesi MEBBİS'te
İsmail Demir canlı yayına mesaj attı, Davutoğlu'nun tepkisi dikkat çekti
İsmail Demir canlı yayına mesaj attı, Davutoğlu'nun tepkisi dikkat çekti
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor
Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor
İki bina 40 yıldır ortak duvar kullanıyormuş
İki bina 40 yıldır ortak duvar kullanıyormuş
Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
Üniversitelilerle kar topu savaşına giren rektör pes etti
Üniversitelilerle kar topu savaşına giren rektör pes etti
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Erdoğan'dan 'hakaret' açıklaması: Bir makamı temsil ediyorum
Erdoğan'dan 'hakaret' açıklaması: Bir makamı temsil ediyorum
Vaka sayılarında yeni rekor: 102.601 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 102.601 yeni vaka
Araç, konut ve ihtiyaç kredi faizlerine indirim mi geliyor?
Araç, konut ve ihtiyaç kredi faizlerine indirim mi geliyor?
30 üniversite öğrencisi zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
30 üniversite öğrencisi zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
SGK'nın kaplıca tedavi giderlerini karşılayacağı tesisler
SGK'nın kaplıca tedavi giderlerini karşılayacağı tesisler
YUVAM hesabının ayrıntıları belli oldu
YUVAM hesabının ayrıntıları belli oldu
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!
İkinci el otomobilde yüzleri güldüren gelişme
İkinci el otomobilde yüzleri güldüren gelişme
Rektör İnci, görevden aldığı dekanın yerine vekaleten kendini atadı
Rektör İnci, görevden aldığı dekanın yerine vekaleten kendini atadı
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda sona gelindi
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda sona gelindi
Bakan Bozdağ: Yargıda çoğulculuğu korumak zorundayız
Bakan Bozdağ: Yargıda çoğulculuğu korumak zorundayız
'İndirimli satışlarda tüketiciler için yeni tedbirler alındı'
'İndirimli satışlarda tüketiciler için yeni tedbirler alındı'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TL'ye dönen gurbetçiye YUVAM hesabı

31 Ocak itibarıyla çeyrek trilyon lirayı aşan Kur Korumalı Mevduat, yurtdışındaki Türk vatandaşlarına da açıldı. Dövizlerini YUVAM hesabı ile TL'ye dönüştürenler teşviklerden yararlanabilecek

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Şubat 2022 07:29
Yazdır
TL'ye dönen gurbetçiye YUVAM hesabı

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre;

Hem vatandaş hem şirketlerin büyük ilgi gösterdiği kur korumalı mevduat, yurtdışındaki Türk vatandaşlarına da açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurtdışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye'de değerlendirilmesinin teşvik edilmesi için yurtiçi bankalar nezdinde "Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)" hesaplarının açılmasına karar verdi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada bu tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmek isteyen vatandaşlara her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların Türkiye ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

24 AY VADE YAPILABİLECEK

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, yurtdışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurtiçi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk Lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabilecekler. Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. YUVAM hesapları 3,6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacak.

Merkez Bankası, YUVVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlarken, hesapların vadelerine göre değişen oranlarda getiri de sağlanabilecek. YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/ kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak, yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

GETİRİ TL ÜZERİNDEN

İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek. Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

FAİZ YETKİSİ TCMB'DE

TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılarak, Merkez Bankası bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı. Tebliğ, 21 Aralık'ta yayınlandığında bu kapsamda açılacak mevduat hesaplarına bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında faiz uygulanamayacağı hükme bağlanmış ancak üst sınır belirtilmemişti.

MB'NİN BELİRLEDİĞİ KUR BAZ ALINACAK

Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine de vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. Vade sonu kurunda, YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. Vade sonunda, hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında katılım bankacılığı esasları geçerli olacak. Vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca ödenecek.

SİSTEM İŞLEYECEK NASIL

* Gurbetçi, dövizlerini bir bankada açtıracağı YUVAM hesabımda TL'ye dönüştürecek.

* Bu dövizler banka tarafından Merkez Bankası'na aktarılacak.

* Merkez Bankası bu dövizleri dönüşüm kuru üzerinden satın alıp karşılığı TL'yi bankaya aktaracak.

* YUVAM hesapları 3,6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek.

KAPAT [X]

* Merkez Bankası, YUVVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlarken, hesapların vadelerine göre değişen oranlarda getiri de sağlanabilecek.

* Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacak.

* YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak, yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak

* İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.

* Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarını yanıtladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarını yanıtladı
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Yapıların yenilenmesi için verilen krediler iki katına çıkarıldı
Yapıların yenilenmesi için verilen krediler iki katına çıkarıldı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Teknoloji yatırımcıları ve girişimcileri ortak platformda buluşacak
Teknoloji yatırımcıları ve girişimcileri ortak platformda buluşacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Bu Habere Tepkiniz

Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş

Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş

Sayıştay Temyiz Kurulu, dolu kadroya vekalet hususuna açıklık getirerek hangi halde vekalet ücreti ödeneceğini belirtti.
Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu mazereti yönünden atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?

Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?

Vali ve yardımcılarına operasyon tazminatı ödenmesinin çerçevesini Sayıştay çizdi!
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!

13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen başvuru ısrarı adayların kendileriyle yarışmasına neden oldu!
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar

Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar

Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor

19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor

Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber

Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber

Sayıştay İkinci Dairesi, YÖK'ün başvurusu üzerine, meslek yüksekokulunda görevli müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti başta olmak üzere yüksekokul yöneticilerine ödenen mali ve sosyal hakların ödenmesinin kamu zararı oluşturmadığına karar verdi.
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı

Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı

Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı

Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay

'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay

Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunan KİT personeli işten atıldı Danıştay da onadı
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Teşkilat 33. bölüm fragmanı

Teşkilat 33. bölüm fragmanı

Teşkilat dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 6 Şubat 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı
100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz?

100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz?

Yaşlanmayı önleme bilimindeki son keşifler, bunun sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını Japonya'nın Okinawa adasında keşfetti.