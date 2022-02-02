1 milyon çocuğa eğitim desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/ Anasınıfı destek programı için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracaklarını bildirdi

Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/ Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun anaokulu/ anasınıfına gitmesine destek olacaklarını belirtti. Bakan Yanık, söz konusu destek programı için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracaklarını bildirdi. 3-5 yaş aralığındaki çocukları kapsayan destek her yıl Ağustos ayında vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Anasınıfı Desteği için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılacak. Başvuru tarihi ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.