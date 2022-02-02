Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu