Tarih açıklandı: Beş yaş altına koronavirüs aşısı onaylanabilir
ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yaptı. FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna Kovid-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek.
Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 02 Şubat 2022 07:50
Pfizer ve BioNTech, yaptığı açıklamada, FDA'nın bu yaş grubunda kamu sağlığı için acil ihtiyaç nedeniyle ilaç şirketinden başvuru yapmasını istediğini bildirdi.
ABD'de 4 yaş altı 1,6 milyondan fazla çocuk Kovid-19' a yakalandı.
FDA'nın talebi üzerine veri gönderimini başlatan Pfizer ve BioNTech, 6 aylık ve 5 yaş arasındaki çocuklara iki doz Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.
FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna Kovid-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek.
İlaç şirketleri, bu yaş grubunda 3 doz Kovid-19 aşısı denemelerine ise devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız