Dolar günü yükselişle tamamladı
İstanbul serbest piyasada dolar 13,54 liradan, avro 15,30 liradan günü kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,3710
|13,3720
|13,5400
|13,5410
|Avro
|15,0740
|15,0750
|15,3080
|15,3090
|Sterlin
|18,0120
|18,1020
|18,3270
|18,4190
|İsviçre Frangı
|14,4820
|14,5540
|14,7030
|14,7760
|ANKARA
|ABD Doları
|13,3410
|13,4210
|13,5150
|13,5950
|Avro
|15,0340
|15,1140
|15,2680
|15,3480
|Sterlin
|17,9520
|18,1620
|18,2670
|18,4770