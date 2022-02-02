Köfteciyi 'elektrik' çarptı: Arabasını satacak

Sözcü'den ismail Akduman'ın haberine göre;

1 Ocak 2022 itibariyle kademeli tarifeye geçilmesiyle birlikte elektriğe yapılan zam vatandaşları zor durumda bıraktı.

Tüketiciler, bir önceki aya göre 3-4 katına çıkan elektrik faturalarına isyan ederken, Çarşamba'da lokanta işleten köfteci Mustafa Şahin'e gelen 21 bin TL'lik elektrik faturası karşısında şaşkına döndü.

Şahin'e, Ocak ayını kapsayan tam 21 bin 483 liralık elektrik faturası geldi.

AYAKTA KALMAK İÇİN ARABA SATTI

Faturayı sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Şahin, geçen ay iş yerini ayakta tutabilmek için arabasının birini sattığını, elektrik faturasını ödemek içinde diğerini satmayı düşündüğünü söyledi.

Zammın geri alınmaması halinde esnaf ve vatandaşların zor durumda kalacaklarına dikkat çeken Şahin, "Ben köfte ekmeği 15 liradan satıyorum. Asgari ücret 4 bin 250 lira, ekmek 2,5 lira, etin kilosu 110 lira, SGK primi 2 bin 250 lira. Geçen ay araba sattık. Bu ay da satacağız. Gelecek ay nasıl olacak bilmiyoruz. Bittik" dedi.

"3 BİN KÖFTE SATMALIYIM"

İş yerinde 20 kişiyi istihdam ettiğini pandemi döneminde bile personel çıkarmadığını dile getiren Mustafa Şahin, "Geçen ay 9 bin lira civarı elektrik gelmişti. Bu ay 2.5 katına çıktı. Sadece 21 bin 483 liralık elektrik faturasını ödemek için bin 400 adet köfte ekmek satmam lazım. Eti, ekmeği, malzemesini de koyarsak en az 3 bin köfte ekmek satsam bile elektrik paramı ödeyemiyorum. Bu zamlar bir an önce geri alınmalıdır. Yoksa ne vatandaş, ne de esnaf kalacak" diye konuştu.