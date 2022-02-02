PKK'ya Kış Kartalı darbesi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla terör yuvalarının imha edildiği Kış Kartalı Harekatı'nı gece geç saatlere kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Bakan Akar, Kış Kartalı Harekatı'nı başarıyla tamamladıklarını açıklayarak, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler. Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi."

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