Üniversitede zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 60 kişi taburcu edildi

KTO Karatay Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen öğrenciler ile akademik ve idare personelin bir kısmında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 60 kişi doktor kontrolünden geçirildi.

Yapılan tetkik ve muayene sonucu 60 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamada ise kampüste hastanelere başvuran öğrenci ve eğitimcilerin tamamının doktor kontrolünden geçirildiği hatırlatıldı.

Hastaneye başvuranlarda herhangi bir ciddi sağlık riskinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Tüm sürecin en başından itibaren personelimizce takip edildiğini, ilgili hastane yetkilileri ve hastalarla iletişim kurarak, bilgi akışı sağlandığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki KTO Karatay Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen 60 kişide dün, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, zehirlendikleri belirtilen kişiler hastanelere kaldırılmıştı.