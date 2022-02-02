Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı'nda yapılan görev değişikliğinin ardından "Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz." şeklindeki sözleri Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Adalet Bakanlığı'na üçüncü kez Bekir Bozdağ'ın getirilmesinin ardından kulislerde sıradaki bakanlığın hangisi olduğuna yönelik söylentiler yaygınlaştı.

AK PARTİ'Lİ ESKİ BAKAN GERİ DÖNÜYOR

BBC'nin aktardığı habere göre AK Parti'de bakanlık yapan bir eski bakan daha geri dönüyor. Ayşe Sayın imzalı habere göre AK Parti kulislerinde 3-4 bakanın değişeceği beklentisi dolaşıyor. "Görevden alınacak bakanlar" listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk sırada sayılıyor. Pakdemirli'nin yerine ise daha önce Tarım Bakanlığı yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in getirilebileceği yorumu yapılıyor.

AK Parti kulislerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adı da değişecek bakanlar arasında sayılıyor.

ERDOĞAN'IN SEÇİM HAMLESİ

Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin yaklaşık yarısını değiştirdiğine dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte yapılacak değişikliklerle beraber "seçim kabinesi"ni de oluşturmuş olacağı vurgulanıyor.