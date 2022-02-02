Bakan Koca: Molnupiravir ilacının kullanımına başlanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamda Bakan Koca, molnupiravir ilacının 65 yaş üstü ve kronik hastalarda gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını kaydetti.
Artan vakalar Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündeminde. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yayınladı.
Bakan Koca tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde;
Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır
Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak
doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile
toplandı.
Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:
1. Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki
hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması
ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul
olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada
20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden
biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de vaka sayıları son iki haftada 3'te 1
oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da
yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir.
2. Güçlü sağlık altyapımızın sınırsız bir kapasite olmadığını daha önce de
ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde
zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı
%57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı %68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı
%31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir.
3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle
başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda
erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.
4. Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize
başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir.
Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili
ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt
etmeden "kendi aşımız kendi gücümüz" Turkovac'ı güvenle olabilirler.
5. Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri
vatandaşlarımızdır. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri
büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının
yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz.
Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır.
Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde
kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli,
aşılarımızı ihmal etmemeliyiz.
Saygılarımla,
Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı