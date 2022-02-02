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Bakan Soylu: 499 şahıs, elektronik kelepçe ile izleniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bin elektronik kelepçeyi aynı anda takip, yeni bir elektronik kelepçe merkezimizi, yine Adalet Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız ile hep birlikte devreye aldık. Bu konuda bana göre bütün dünyaya örnek, önemli bir sürecin altına birlikte imza attık. Modern, takip edebilen ve yine ifade ederek söylüyorum, kadınlarımızı emin bir hale getirebilecek bir anlayışı ortaya koyduk. Şu ana kadar çok kısa bir süre olmasına rağmen bine yakın kişide kullanıldı. Halihazırda 499 şahıs, aktif olarak elektronik kelepçe ile izlenmektedir." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 12:10
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Bakan Soylu: 499 şahıs, elektronik kelepçe ile izleniyor

İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet İle Asayiş Suçlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. ATO Congresium Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Üç bakanın katıldığı toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddette atılan adımlar ve bu konuda yapılan asayiş uygulamaları değerlendirildi.

'Emin' sıfatının Hazreti Muhammed'e yakışmış bir sıfat olduğunu hatırlatan Soylu, "Biz emin ülke olmak zorundayız. Biz emin insanlar olmak zorundayız. Onun için bu emin sıfatının bütün yaptığımız görevlerde, milletimizin bize emanet ettiği, devletimizin bize emanet ettiği bütün görevlerde, 'Şu benim işimdi', 'Şu benim işim değildi' diyerek bir tarafa bırakmadan yerine getirmek zorundayız" dedi.

"FRANSA'DA YÜZ BİN NÜFUS BAŞINA TECAVÜZ SUÇU YÜZDE 128, CİNSEL SALDIRI SUÇU YÜZDE 138 ARTTI"

EuroStat verilerini ele alarak istatistik paylaşan Soylu, "Avrupa'da kasıtlı cinayet başlığı 2008 yılından beri en düşük değerine 2019'da ulaştı. Fakat aynı Avrupa Birliği'nde aynı 2019 yılında cinsel şiddet suçları 2003'ten beri en yüksek değerine ulaştı. Keza 2010-2019 yılları arasında Almanya'da yüz bin nüfus başına kasten öldürme suçu yüzde 27 azaldı ama tecavüz suçu yüzde 22 arttı. Aynı periyotta Fransa'da yine yüz bin nüfus başına hırsızlık yüzde 28 azaldı, tecavüz suçu yüzde 128, cinsel saldırı suçu yüzde 138 arttı. Yani dünya, bir tarafa doğru evrilmeye başladı" diye konuştu.

Aile içi ve kadına şiddet ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 sonrasında önemli adımlar atıldığını dile getiren Soylu, "Ayrıca konu geniş bir vizyon ile ele alındı. Burada en temel ve sonraki adımlar için de sağlam bir zemin oluşturuldu. En önemli adım bana göre, 6284 sayılı Aile'nin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmuştur. Bu kanun ile aile içi ve kadına şiddete yönelik cezaları, yükümlülükler, sorumluluklar ve kavramlar net bir şekilde tespit edilmiştir. Bununla birlikte, mülki idare ve kolluk birimlerine bu konuda hem sorumluluklar hem de birtakım yetkiler sağlanmıştır. Yine bu kanunla kolluk birimlerimize gecikmesi sakıncalı bulunan hallerde koruyucu ve önleyici tedbir alabilme imkanı getirilmiştir" dedi.

"HALİHAZIRDA 499 ŞAHIS, AKTİF OLARAK ELEKTRONİK KELEPÇE İLE İZLENMEKTEDİR"

Soylu, şöyle devam etti:

"Bin elektronik kelepçeyi aynı anda takip, yeni bir elektronik kelepçe merkezimizi, yine Adalet Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız ile hep birlikte devreye aldık. Bu konuda bana göre bütün dünyaya örnek, önemli bir sürecin altına birlikte imza attık. Modern, takip edebilen ve yine ifade ederek söylüyorum, kadınlarımızı emin bir hale getirebilecek bir anlayışı ortaya koyduk. Şu ana kadar çok kısa bir süre olmasına rağmen bine yakın kişide kullanıldı. Halihazırda 499 şahıs, aktif olarak elektronik kelepçe ile izlenmektedir."

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