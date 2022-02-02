Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal oldu

Şirket açıklamasında, Penta Teknoloji'nin başarılarında büyük katkısı olan, şirketin kurucu ortağı ve genel müdürü Mürsel Özçelik'in ise bundan sonraki süreçte görevine yönetim kurulu murahhas azası olarak devam edeceği ifade edildi.

Kariyerine 2003 yılında Yıldız Holding'in bilişim grubu şirketlerinde başlayan Fatih Erünsal, 2007 yılında yürüttüğü Hızlı Sistem Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevinde şirketin perakende operasyonları ile ithalat ve distribütörlük süreçlerini yönetti.

2012 yılında sektörün önemli birleşmelerinden biri olan Penta Bilgisayar ve Mersa Sistem birleşmesi başta olmak üzere takip eden yıllarda da Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper şirketlerinin satın almalarında aktif rol üstlendi.

Fatih Erünsal, 2017 yılından bu yana yürüttüğü satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevinde, 2021 yılında Penta Teknoloji'nin halka arzında yer almış ve sürecin başarıyla tamamlanmasına katkı sağladı.