Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat
Orman Genel Müdürlüğü toplu sözleşmedeki mali kazanımların nasıl uygulanacağına dair 38 maddelik bir talimat yayımladı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Şubat 2022 12:37
2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim hizmet kolundaki kazanımlar için 13 maddelik bir açıklama yayımlamıştı.
Benzer bir uygulamayı Orman Genel Müdürlüğü de yaptı. Genel Müdürlük Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolundaki kazanımlara yönelik 38 maddelik bir talimat yayımladı. İşte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey imzalı yazıMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız