İstanbul'daki sahtecilik operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik, ruhsat, ehliyet gibi resmi evrakın sahte olarak imalatını yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Maltepe'de 5 Ocak'ta yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin, çeşitli belediye ve kamu kurumlarının sahte mühür ve kaşelerini hazırlayarak bunları resmi evrak üzerine uyguladığı tespit edildi.

Belirlenen iş yerine düzenlenen baskında bir şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, belediye ve kamu kurumlarının bilgisini içeren sahte 203 kaşe ve mühür ele geçirildi.

- Sahte kimlik basan zanlı yakalandı

Bahçelievler'de kimlik ve ehliyet başta olmak üzere bazı resmi belgelerin sahtesini imal ettiği belirlenen bir şüphelinin ev ve iş yerine 19 Ocak'ta baskın düzenlendi.

Adreste bulunan sahte belge üretiminde kullanılan bilgisayar, renkli yazıcı, tarayıcı, kimlik yapımında kullanılan çok sayıda hologram ve çeşitli malzemeye el konuldu. Ekipler tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı.

- Sahte ilaç kutuları üreten iş yerine baskın

Zeytinburnu'ndaki bir iş yerinde sahte ilaç kutusu basıldığı bilgisini edinen polis, bu adrese de 26 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Burada da 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, adresteki etiket ve barkod basım makineleri, sahte ilaç kutusu basımında kullanılan matbaa kalıbı, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ait çok sayıda dolu ilaç kutusu, sahte içki bandrolleri, sahte para hologramları ve çeşitli ürünlerin sahte bandrollerine el koydu.

Bahçelievler'de gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.