Malatya'da deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yakınca Mahallesi'nde inşa edilen 499 konut için kura çekimi, şubat ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca ve Kaynarca mahallelerinde yapımı tamamlanan TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulunan Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ İl Sorumlusu Emrah Acar'ın katılımıyla deprem konutlarıyla ilgili gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantı sonrasında konuşan Çalık, Yakınca'da 22 blok halinde 499 ev inşa edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hava şartları ve tedariklerdeki aksamalar nedeniyle 499 konutun kuralarını şubat ayının ikinci haftasında çekip, hak sahibi vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim edeceğiz. Burası Malatya'nın en güzel yaşam alanlarından biri olacak. Bu bölgeye yaklaşık bin konut kazandırılacak. Bu bölgede 541 sosyal konutun ise 2 Mart'ta ihalesi yapılacak. Bunun yanında Kaynarca Mahallemizde de 126 konut üretildi. Bu konutların da inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Kabulleri yapıldıktan sonra kura çekimleri gerçekleştirilecek ve hak sahiplerine evleri teslim edilecek."