Çelik: Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından parti sözcüsü Çelik açıklama yapıyor.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Sınır ötesi terörle mücadele harekatlarına başladığımız anda kara propaganda merkezleri hemen çalışmaya başlıyor. Bu harekatlar tamamen hem ülkemizi tehdit eden, hem de kardeş ve komşu ülkelerimizin topraklarında bulunmaması gereken örgütlere yöneliktir.

* Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir. Terörü darmadağın etmek egemen Türkiye'nin hakkıdır

* Cumhurbaşkanımız yarın Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirecek. Hem Türkiye Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı hem de Rusya -Ukrayna ilişkileri kapsamında ziyaret büyük önem taşıyor. Bölgemizde savaşın olmaması için sağ duyulu diplomasinin geride kaldığını görüyoruz. Şu anda dünya siyasetinin en sıcak gelişmesi Rusya-Ukrayna gerilimidir. Her iki devleti de destekleyen devletler vardır. Cumhurbaşkanımız hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen bir liderdir.

* Mesele Rusya- Ukrayna meselesi olmaktan uzağa taşındı. Mesele Rusya AB, Rusya NATO, Rusya ABD arasında gerilime dönüştü. Burada hem Türkiye'nin Rusya'yla yakın ilişkisi olması, hem cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le yakın ilişkileri olması hem de NATO üyesi olması nedeniyle Türkiye istisnai bir konuma sahip.

* Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Diasporanın iki ülkenin ilişkilerini zehirleyen çabası Türkiye tarafından uzun müddet mücadeleyle karşılık buldu. Türkiye bir kere daha barışa dayalı diplomasinin yüksek bir gücü olduğunu ispat etmiştir.

Soru-Cevap

* (CHP heyetinin Sedef Kabaş ziyareti) O milletvekilleri deselerdi ki 'Evet biz muhalefet ediyoruz ama kime kimseye hakaret etmemelidir' deselerdi o zaman CHP nefret söylemi ile kendisini ayrıştıracaktı. CHP nefret söylemi ile kendini ayrıştıramadı.