Bekir Bozdağ: Adalette 'ama'lar anamızı ağlattı

Geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda yemin eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda kameraların karşısına geçti.

Bakan Bekir Bozdağ konuşmasında, aile içi ve kadına şiddet ile mücadele konusuna değindi.

"YERİNE GETİRİLMEYEN ADALET BAŞKA HAKSIZLIKLARA KAPI AÇAR"

Kadına karşı şiddet davalarında merhamet yerine adalete ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, iyi hal indirimleri ve tutuklamalarla ilgili konuşarak şunları söyledi:

"Merhamet yerine adalet neyi emrediyorsa onun üzerine hareket etmemiz lazım. Bunları yapmazsak başka haksızlıklara kapı aralamış oluruz.

Bekir Bozdağ: Kadına karşı şiddette bizim merhamete değil, adalete ihtiyacımız var

"KRAVATA, BOYUN BÜKMEYE UYGULANAN İNDİRİMLER ÜZERİNDE DURACAĞIZ"

Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde de durup bu konuda da yeni bir adım atmak gerektiğine yürekten inanıyorum. İyi hal indirimi; elbiseden, kravattan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerine uygulanan bir ceza indirim nedenidir.

"'AMA'LI CÜMLELER ANAMIZI AĞLALTTI"

'Ama'lı cümle kurarsak kaybederiz. 'Ama'lar bizim anamızı ağlattı.

"SOSYAL MEDYA BASKISIYLA KARAR ALAN YARGI ZARAR VERİR"

Sosyal medyanın, gazetelerin baskısıyla karar alan yargı bize zarar verir.

"DOĞRU KARARI AYAKLANMA OLMADAN VERMELİYİZ"

Doğru kararı kamuoyu ayaklanmadan biz vereceğiz."