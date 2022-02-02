Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor

Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu mazereti yönünden atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.