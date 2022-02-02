'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmen haklarını düzenlemekte yetersiz kalıyor'

Karabıyık, bir grup CHP'li milletvekiliyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Teklifin komisyon aşamasındaki görüşmelerine değinen Karabıyık, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki düşüncelerini aktardıklarını ancak dikkate alınmadığını savundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin öğretmenlerin görev, hak ve sorumlulukların düzenlemekte yetersiz kaldığını ileri süren Karabıyık, "Teklifte öğretmenliğe ilişkin birçok kritik konu başka kanunlara havale edilmektedir. Çok sayıda içeriği de yönetmelikler ile bakanın iki dudağı arasına bırakılacak şekilde düzenlemeleri kapsamaktadır. Teklif, belirsiz, şaibeler taşımaktadır. Bu on maddelik kanun teklifi öğretmenlik meslek kanunu olamaz." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkının bir an önce verilmesini ve eğitimin bütün bileşenlerinin katkılarıyla teklifin yeniden hazırlanmasını istedi.