Din görevlileri camide çiğköfte yoğurdu!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde görev yapan bir grup din görevlilsi, ilçedeki bir camide "çiğ köfte yoğurma" görüntüleri ile gündem oldu.

Görüntülerde M.A. ismindeki imamın "Urfalıyım Ezelden" türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu, bu esnada canlı yayın yapan Y.S.Ç.'ye ikram ettiği, caminin müezzini H.K.'nin de bu esnada yeşillik doğradığı görülüyor.

İddiaya göre İlçe Müftülüğü tarafından yayından kaldırılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kayıt altına alındı.