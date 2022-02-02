Meteorolojiden iki bölgeye çığ uyarısı
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 15:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve yarın kuvvetli güneyli rüzgarlar ve gelecek günlerde kar yağışları beklendiğinden Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, olası çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız