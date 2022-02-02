İki Bakanlıktan Avrupa Konseyi'ne 'Osman Kavala' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Osman Kavala konusunda hükümet görüşünün, 19 Ocak 2022 tarihinde Avrupa Konseyi'yle paylaşıldığı belirtilirken, görüşte Türkiye'nin AİHM kararının gereğini yerine getirdiği, Kavala'nın tutukluluk durumunun halen devam eden başka bir yargı süreci nedeniyle olduğu ayrıntılarıyla açıklandığı ve konunun hukuk ilkeleri temelinde incelenmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiştir"

Buna rağmen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Kavala davasının AİHM'e havale edilmesine dair bir ara kararın oy çokluğuyla kabul edildiği bildirilen açıklamada, "Böylelikle, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir. AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi'nin gündeminde başka ülkelerle ilgili çok sayıda uygulanmayan karar bulunurken, Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını, iyi niyetten uzak, kasıtlı ve de tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. İç hukukta devam eden dava süreci göz ardı edilerek siyasi saiklerle alınan bu önyargılı kararın Avrupa insan hakları sisteminin itibarını zedelediği aşikardır" açıklamasında bulunuldu.

Ayrıca yapılan açıklamada, "Avrupa Konseyi insan hakları sisteminin etkinliğinin sağlanması için, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tarafgir ve seçici yaklaşımını bir yana bırakması gerekmektedir. Temennimiz, AİHM'in alınan bu kararı hakkaniyetle değerlendirmesi ve bu konuda iç hukukta devam eden dava sürecini dikkate alarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca ilk derece mahkemesi gibi hareket etmeden, içtihat ve ilkeleri doğrultusunda karar almasıdır" denildi.

Adalet Bakanlığından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bugün yapılan 1423'üncü toplantısında oy çokluğuyla aldığı kararla, Kavala kararının tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) sevk edilmesine karar verdiği hatırlatılarak, komitenin bu kararla, AİHM'den Türkiye'nin söz konusu kararı uygulamayı reddedip etmediğinin tespitini talep ettiği belirtildi.

İlgili hakkındaki yargılamaların ağır ceza mahkemesi önünde devam ettiği hatırlatılan açıklamada, tutukluluk incelemesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde Kavala'nın mevcut tutukluluğunun AİHM tarafından incelenmeyen başka bir suç kapsamında devam ettiğinin belirtildiği aktarıldı.

Yargılama makamlarının "Kavala'nın AİHM'nin incelemesine konu tutukluluğunun daha önceden sona erdiğini" tespit ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan Anayasa Mahkemesi de AİHM kararından sonra başvuruyu tekrar incelemiş ve mevcut tutukluluk nedeniyle başvuranın özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir. Hal böyle iken Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yargısal makamlar gibi hareket ederek yetkisini aşmıştır. Oy çokluğu ile alınan bu karar halihazırda devam etmekte olan bir davaya müdahale niteliğindedir. Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde devam eden bir yargılama sürecine etki etmekten kaçınmalı ve verilecek karara saygı duymalıdır."

- "Türkiye AİHM'den kaynaklanan sorumluluklarının farkındadır"

Avrupa Konseyinin kurucu üyesi olan Türkiye'nin, AİHM'den kaynaklanan sorumluluklarının farkında olduğu, AİHM'nin kararlarının icrası kapsamında gerekli adımların hükümet tarafından atıldığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda bugüne kadar 3 bin 730 karar kapsamında alınan tedbirler Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından da kabul edilmiş ve icra denetimi sona erdirilmiştir. Sadece geçtiğimiz yıl icra denetimi sona erdirilen dosya sayısı ise 222'dir. Buna rağmen belirli bir kararı teamüllere de uymadan sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek, söz konusu kararın açıkça siyasi mülahazalarla alındığını göstermektedir."