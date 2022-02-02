Tezekle ısıtılan sobalı eve 1.722 TL elektrik faturası

Son zamanlarda gelen yüksek elektrik faturaları vatandaşın bir numaralı gündem konusu oldu. Birçok sanatçı da gelen faturaları sosyal medya hesaplarından paylaşıp isyan etti.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"



Bitlis Güroymak İlçesi Değirmenköy Yolu Küme evlerde oturan Orhan Özen de elektrik faturasının bu ay 1.722 lira gelmesine tepki gösterdi. Köyde her aileye ortalama 600-1200 lira arasında fatura geldiğini anlatan Özen, "Önceki ay gelen yani 19 Aralık 2021 tarihli, son ödeme günü 29 Aralık 2011 olan faturam 1.719 liraydı, yatıramadım. Şirkete dilekçe ile itiraz ettim sonuç alamadım. Şimdi 22 Ocak 2022 tarihli ve son ödeme günü 2 Şubat olan faturam ise 1.722 lira. Ne yapacağımı şaşırdım." dedi.

"FATURALARI ÖDEMEK İÇİN BİR İNEK SATMAM GEREK"



Açıklamalarının devamında kendisine kurumdan mesaj geldiğini belirten Özen, "Ödemesem elektriğimi kesecekler. Ben bu kış günü bu köy yerinde ne yapacağım hayvancılık yaparak geçiniyorum. İki aylık elektrik faturasını ödemek için bir inek satmam gerek. Biz ne yiyip ne içeceğiz. Artık un bile alamıyoruz. Çocuklarımı ben nasıl doyuracağım" şeklinde konuştu.

"SOBADA TEZEK YAKARAK ISINIYORUZ"



Sözcü'de yer alan habere göre zorlu kışın yaşandığı köylerinde sobada tezek yakarak ısındıklarını, buzdolabını bile çalıştırmadıklarını anlatan 10 çocuk babası 51 yaşındaki Özen, "Evimizde elektriği en tasarruflu olarak kullanmaya çalışıyoruz. Sadece lamba, televizyon ve çamaşır makinası kullanıyoruz. Kış olduğu için buzdolabımızı bile çalıştırmıyoruz. Sobada tezek yakarak ısınıyoruz. Suyumuzu, yemeğimizi sobadan yararlanarak ısıtıp, pişiriyoruz. Yine de gelen faturalara yetişemiyoruz. Bu kışı nasıl geçireceğiz? Bu işin altından nasıl kalkacağız?" ifadelerini kullandı.