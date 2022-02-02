Sağlık-Sen'den SGK'ya Çağrı: SUT fiyatları bir an önce artırılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, SGK'ya çağrıda bulunarak, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılmasını istedi.



Genel Başkan Durmuş'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:



"Türkiye Sağlık Sisteminin yönetiminde sağlık finansmanı politikaları temel rol oynamaktadır.

Bilindiği üzere ülkemizde sağlığın finansmanı ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ana belirleyicidir. Ülkemizdeki tüm kamu/özel sağlık kuruluşları SGK ile anlaşmalı olarak vatandaşlara hizmet vermekte ve bu hizmetlerin karşılığı da Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) esas alınarak ödenmektedir.

Özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinin tek gelir kaynağı SGK tarafından SUT kapsamında ödenen bedellerdir. Ancak uzun yıllar SUT fiyatları güncellenmemiş olup son 2-3 yıldır kısmi ve yeterli olmayan fiyat artışları yapılmıştır.

Dolayısıyla SUT fiyatlarının yetersizliği sebebiyle hastane gelirleri yerinde saymıştır.

Yıllar içerisinde ekonomik parametrelerle uyumlu olarak yeterli düzeyde artmayan SUT fiyatlarından dolayı ek ödemeleri hastane gelirlerine endeksli olan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının gelirleri de her geçen yıl azalmış ve çoğu yerde ek ödeme alınamaz hale gelmiştir.

Bugün yaşanan sorunların ana kaynaklarından biri de yetersiz SUT fiyatlarıdır. Sağlık çalışanlarının gelir kaybının önlenmesi ve ek ödemelerin tatmin edici bir miktarda dağıtılabilmesi için bir an önce SUT fiyatları güncellenerek artırılmalıdır.

Sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının geleceği için bu adım kaçınılmazdır. Bu talep ve çağrımızı başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nda yer alan Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da yapmaktayız."