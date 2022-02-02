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Belediyede yeni sözleşme: En düşük maaş 5 Bin TL, ücretli hac izni

CHP'li Turgutlu Belediyesinde 2022 yılında bekar bir çalışan için en düşük asgari ücret net 5 bin TL oldu. Sendika ile yapılan yeni sözleşmeye göre çalışanlara maaşın yanında birçok destek verilirken, aralarında en dikkat çekeni ise hac görevini yerine getirmek isteyen çalışanların hac süresince ücretli izinli sayılması oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 17:20
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Belediyede yeni sözleşme: En düşük maaş 5 Bin TL, ücretli hac izni

Turgutlu Belediyesi personelinin 2022 yılında alacağı maaş belli oldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Belediye - İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeye göre Turgutlu Belediyesi personelinin 2022 yılında bekar bir çalışan için alacağı en düşük ücret net 5 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca bu ücrete ek olarak gece çalışan personele ücretinin yüzde 10'una kadar 'Gece Zammı', şoför olarak çalışan personele 'Direksiyon Primi' ödemesi, Ramazan Bayramı'nda 400 TL, Kurban Bayramı'nda 500 TL olmak üzere bayram yardımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan çocuk yardımı 40 TL'ye yükseldi. Çocuğu olan personel, bir çocuk için 40 TL olmak üzere, 3 çocuğa kadar çocuk yardımından yararlanacak. Yine geçtiğimiz yıl 500 TL olan evlilik ve ölüm yardımları 2022 yılında 750 olarak belirlendi. Personelin okul öncesi eğitim gören çocukları için 150 TL, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi gören çocukları için 200 TL, üniversite ve özel eğitim gören çocukları için 300 TL eğitim yardımı yapılacak. Evlenme izni 7 gün, doğum izni 7 gün, ölüm izni 7 gün olarak belirlendi. Yangın, su baskını, deprem gibi felaketlerde 5 gün, çocuğun sünneti halinde 3 gün, evini taşıyana 2 gün, Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli çalışanlara 1 gün ücretli izin verilecek. Ayrıca hac görevini yerine getirmek isteyen çalışanlar hac süresince ücretli izinli sayılacaklar. Yine, kadın çalışanlar ay içerisinde kendi belirleyecekleri bir tarihte ücretli izinli sayılacaklar.

İmzalanan sözleşmede bu yıl pek çok ilk de yer aldı. İlk defa günlük ücret uygulamasına geçildi. Böylece Turgutlu Belediyesi personeli, 30 gün çeken aylarda 30 günlük ücret, 31 gün çeken aylarda 31 günlük ücret ödenecek. Yine ilk defa bu sözleşmeyle birlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan personele her ay maaşlarıyla birlikte net 50 TL tutarında 'Koku Parası Yardımı' yapılacak.

"Türkiye'deki en iyi sözleşmelerden bir tanesine imza attık"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, imzalanan sözleşmenin Türkiye'deki en iyi sözleşmelerden birisi olduğunu vurguladı. Başkan Çetin Akın, "Asgari ücreti az bulduğumuzu daha önce söylemiştik. Geçen dönemde asgari ücretin çok üzerinde maaş vermiştik. Bu dönemde de Belediye-İş Sendikası ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarına 2021 yılında en düşük bekar işçi maaşı 3 bin 300 TL uygulanan ücretimiz, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sosyal yan haklarla birlikte net 5 bin TL oldu. Bu ücret, asgari ücretin 750 TL üzerindedir. Bayram paraları dahil olduğunda bekar bir çalışanımızın en düşük maaşı 5 bin 63 TL oldu. Personelimizin bugüne kadar ikramiyeleri, bayram paraları, mesai ücretleri ayın 15'inci günün ilk saatinde hesaplarına yattı. Ben bu konuyla ilgili olarak her yerde övünüyorum. Hiçbir çalışanımızın hakkını 'bir gün sonra verelim' diye düşünmedik, 'önce bizim çalışanımızın hakkı' dedik. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Türkiye'deki, belediyeler arasındaki en iyi sözleşmelerden bir tanesine imza attık. Belediye - İş Sendikası ile imzaladığımız sözleşmenin hem belediyemize hem de çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Belediye - İş Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin, "Tüm üyelerimiz adına göreve geldiğiniz ilk günden beri emeğin ve emekçinin yanında olduğu için Başkanımız Çetin Akın ve ekibine; şahsım, şubem ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Sözleşmemiz, sendikamız ve belediyemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmenin imza törenine, Başkan Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin ve Turgutlu Belediyesi personeli katıldı.

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