Hakim adaylığı sınavında mülakat tarihleri belli oldu
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı girecek adayların mülakat tarihlerini belirledi
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Şubat 2022 17:24
25-26 Aralık 2021 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan;
- Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı
- İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı
- Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında
başarılı olan adayların mülakat tarihleri belirlendi.
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