Rekabet Kurumu, 5 Alman otomotiv devine ilişkin kararını açıkladı

Gaziantep Valisi Gül koronavirüse yakalandı
Gaziantep Valisi Gül koronavirüse yakalandı
Bakan Varank, TOGG'un satışa çıkacağı tarihi açıkladı
Bakan Varank, TOGG'un satışa çıkacağı tarihi açıkladı
'Tarım Kredi Genel Müdürü'nün görevden alınması nokta atışı oldu'
'Tarım Kredi Genel Müdürü'nün görevden alınması nokta atışı oldu'
Şırnak'ta terör saldırısında bir asker şehit oldu
Şırnak'ta terör saldırısında bir asker şehit oldu
Genel Kurul'da Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülmeye başlandı
Genel Kurul'da Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülmeye başlandı
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının kullanımına başlanacak
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının kullanımına başlanacak
Vaka sayısı 110 bin 682, vefat sayısı 217 oldu
Vaka sayısı 110 bin 682, vefat sayısı 217 oldu
İki Bakanlıktan Avrupa Konseyi'ne 'Osman Kavala' tepkisi
İki Bakanlıktan Avrupa Konseyi'ne 'Osman Kavala' tepkisi
İTO açıkladı: İstanbul'da ocakta en çok elektrik fiyatları arttı
İTO açıkladı: İstanbul'da ocakta en çok elektrik fiyatları arttı
Belediyede yeni sözleşme: En düşük maaş 5 Bin TL, ücretli hac izni
Belediyede yeni sözleşme: En düşük maaş 5 Bin TL, ücretli hac izni
ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi: İkinci el otomobil ilanları arttı
ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi: İkinci el otomobil ilanları arttı
Tezekle ısıtılan sobalı eve 1.722 TL elektrik faturası
Tezekle ısıtılan sobalı eve 1.722 TL elektrik faturası
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor
Erdoğan: Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor
Erdoğan: Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'İmamoğlu' uyarısı: İş çok ciddileşiyor
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'İmamoğlu' uyarısı: İş çok ciddileşiyor
Din görevlileri camide çiğköfte yoğurdu!
Din görevlileri camide çiğköfte yoğurdu!
2 marka Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç mı satacak?
2 marka Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç mı satacak?
Sağlık çalışanı, ilk iş gününde hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı, ilk iş gününde hayatını kaybetti
Bekir Bozdağ: Adalette 'ama'lar anamızı ağlattı
Bekir Bozdağ: Adalette 'ama'lar anamızı ağlattı
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'İki ihale arasında kapsam ve maliyet farkı var'
'İki ihale arasında kapsam ve maliyet farkı var'
Ocak sonrası Bekçilerin zamlı maaşları
Ocak sonrası Bekçilerin zamlı maaşları
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurumu, 5 Alman otomotiv devine ilişkin kararını açıkladı

Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen soruşturmanın kararına göre, rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 20:45
Yazdır
Rekabet Kurumu, 5 Alman otomotiv devine ilişkin kararını açıkladı

Rekabet Kurulu, 5'lik grup olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak, bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurumu tarafından Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Nihai karar metninde, Rekabet Kurulu'nun 5 Alman otomotiv şirketine açılan soruşturmanın, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlali nedeniyle açıldığını hatırlatıldı.

ACC'de 8 yıllık zamanaşımı, SCR'de ise anlaşmaların Türkiye piyasasını organize etmeye yönelik olmadığına karar verildi.

Nihai karar metninde, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) sistemlerin yönelik anlaşmanın, 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu açıklanarak, özel bir katalizör aracılığıyla bir dizel motorun egzoz akımına bir sıvı azaltıcı madde enjekte eden gelişmiş bir aktif emisyon kontrol teknolojisi sistemi olan SCR'ye yönelik yapılan anlaşmaların Türkiye piyasalarına doğrudan önemli bir etki doğurmadığına karar verildiği aktarıldı.

5 Alman devine rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmemesine karar verildi

Ayrıca metine göre, Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan dosya kapsamında diğer iş birliklerinin 4054 sayılı Kanun'un 4. Maddesine aykırılık teşkil etmediğine ve aynı kanunun 16. Maddesi uyarınca 5 Alman otomotiv devine idari para uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Çanakkale'nin 4 ilçesinde hamile ve engelli memurlara idari izin
Çanakkale'nin 4 ilçesinde hamile ve engelli memurlara idari izin
Cumhurbaşkanı kurumların atama yapacağı kadro sayılarını açıkladı
Cumhurbaşkanı kurumların atama yapacağı kadro sayılarını açıkladı
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının kullanımına başlanacak
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının kullanımına başlanacak
Hakim adaylığı sınavında mülakat tarihleri belli oldu
Hakim adaylığı sınavında mülakat tarihleri belli oldu
MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor
MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Bu Habere Tepkiniz

Cumhurbaşkanı kurumların atama yapacağı kadro sayılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı kurumların atama yapacağı kadro sayılarını açıkladı

Cumhurbaskanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluslarının 2022 yılı için memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları yayımlandı.
MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı personeli 3 yıldan bu yana yapılmayan görevde yükselme sınavının yapılmasını talep ediyor.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!

Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, profesör kadrosuna birden fazla müracaat olması halinde jürilerin görüşü alınarak birbirine yakın adaylar arasında üniversitelerin tercih yapmasının hukuka uygun olduğuna karar verildi.
Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat

Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat

Orman Genel Müdürlüğü toplu sözleşmedeki mali kazanımların nasıl uygulanacağına dair 38 maddelik bir talimat yayımladı
İlk kez bir kamu kurumu adayların GYS ücretini kurum bütçesinden karşıladı

İlk kez bir kamu kurumu adayların GYS ücretini kurum bütçesinden karşıladı

Süleyman Demirel Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan personelinin sınav ücretlerini kurum bütçesinden karşıladığını duyurdu!
Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş

Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş

Sayıştay Temyiz Kurulu, dolu kadroya vekalet hususuna açıklık getirerek hangi halde vekalet ücreti ödeneceğini belirtti.
Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu mazereti yönünden atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.
Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?

Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?

Vali ve yardımcılarına operasyon tazminatı ödenmesinin çerçevesini Sayıştay çizdi!
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!

13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen başvuru ısrarı adayların kendileriyle yarışmasına neden oldu!
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar

Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar

Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Bozdağ: Geciken adalet adalet değildir

Bozdağ: Geciken adalet adalet değildir

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda konuştu.(5)
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor

19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor

Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz?

100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz?

Yaşlanmayı önleme bilimindeki son keşifler, bunun sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını Japonya'nın Okinawa adasında keşfetti.