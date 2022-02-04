Eşini kaçıran ve mahkemece tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar vermişti. Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takılmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şilan Topal'ın avukatı, bir üst mahkemeye dilekçe sunarak tahliye kararına itiraz etmişti. İtirazı kabul eden mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Yeniden tutuklandı

Sanık Mithat Topal, karar sonrasında Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Geceyi emniyette geçiren Topal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyede tutuklama kararı okunan Topal, yeniden tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.