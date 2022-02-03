Bakan Pakdemirli: Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı

Bakan Pakdemirli, "Son 3.5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır. Bununla alakalı ekstra yapılandırma sıfır faizle olmaz. Biz isteriz sıfır faizle olsun, bedava olsun hibe olsun ama bunlar hep devletlerin imkanlarıyla yapılan işler ve dünyanın hiçbir yerinde de yoktur" dedi.

Pakdemirli, zor koşullarda vatandaşın yöneticileri yanında görmek istediğini belirterek,

"Bu yüzden geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da tavsiyede bulundum, yani yemeğin, randevun olabilir ama ertele. Kar küreme araçlarının yanında ol, bir tanesinin üstünde ol"

ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, bir otelde düzenlenen İzmir Medya Plaftormu buluşmasında gazetecilerle bir araya gelerek güncel gelişmeler ve tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçinin, üreticinin ve tüketicinin haklarını korumak için durmaksızın çalıştıklarını kaydeden Pakdemirli, yaz aylarında da orman yangınlarına karşı büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Meteorolojik nedenlerin de dezavantaja yol açtığını ve yangınlar nedeniyle çok sıkıntılı dönemler yaşandığını söyleyen Pakdemirli, yangın söndürme çalışmaları sırasında 40 gün boyunca evine 1 ya da 2 gün gidebildiğini anlattı.

Çiftçinin, üreticinin ve tüketicinin haklarını korumak için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Pakdemirli, yaz aylarında da orman yangınlarına karşı büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Meteorolojik nedenlerin de dezavantaja yol açtığını ve yangınlar nedeniyle çok sıkıntılı dönemler yaşandığını söyleyen Pakdemirli, yangın söndürme çalışmaları sırasında 40 gün boyunca evine 1 ya da 2 gün gidebildiğini anlatıp şöyle konuştu: "Eşinizden ve çocuklardan negatif geri dönüşler olabiliyor. Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı. En son 'Anne biraz odun getir, ben bahçede yangın çıkaracağım. O zaman babam gelir, onu da görmüş oluruz.' demiş. Zor günler. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin kez razı olsun. Milletin bir derdi olduğunda yöneticilerin de milletin yanında olmasını istiyor. O yüzden biz de herhangi bir şey olduğu zaman vatandaşın yanında oluyoruz. Bazen can kayıpları oluyor, bunları hiç arzu etmiyoruz."