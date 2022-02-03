Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de: İlk madde kabul edildi

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin, atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanan birinci maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DESTİCİ: DÜZENLEMEDE 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ DE YER ALIYOR

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin önemli bir adım olduğunu söyledi. Düzenlemede, öğretmenlerin yıllardır beklediği 3600 ek gösterge müjdesinin de yer aldığını dile getiren Destici, "Bunu çok önemsiyorum. Hem görev yaptıkları süre içinde hem de emekli olduktan sonra maaşlarında yapılacak iyileştirme önemli bir adım. Tabii ki bütün atanamayan öğretmenlerimizin atanmasını ya da öğretmen açığının kalmamasını isteriz. Buna doğru hızlıca bir gidiş var. Son yıllarda ciddi sayıda öğretmen ataması yapılıyor. İnşallah bu sayının daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Sayısı 90 bine ulaşan ücretli öğretmenlerin, 2 bin 500 ila 3 bin lira ücret aldığını kaydeden Destici, ücretli öğretmenler ile Göç ve Uyum Alt Komisyonuna Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

MHP'Lİ VEKİL AYDIN: GÜVENLE BAKMAK DOĞRU BİR TAVIR

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eğitim sisteminin en önemli amacının, eğitimdeki insan kaynağını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Düzenlemenin, öğretmenlik mesleğinde yatay kariyer basamakları hedeflediğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Öğretmenlikte geçen 10 yıllık emekten sonra 180 saatlik bir eğitim programına katılınıp akabinde program içeriği bağlamlı olarak yapılacak merkezi sınav sonucunda uzman öğretmenlik statüsü kazanılacak. Benzer bir uygulamayla 20 yıllık mesleki faaliyet sonrası uzman öğretmenlerimiz, bu kez 240 saatlik bir program akabinde benzeri sınavla başöğretmenlik statüsü elde edecek. Her iki gruptaki öğretmenlerimiz hem özlük haklarında iyileştirmeyle hem de maaşlarına yansıyacak artışlarla ödüllendirilmeye tabi tutulacak. Bu bağlamda yüksek lisans derecesi alanların doğrudan uzman öğretmen statüsüne, doktora derecesi alanların ise başöğretmen statüsüne kavuşması diğer önemli bir kazanım. Bu kanunla birlikte hedeflenen kazanımlara odaklanarak saygın eğitim camiasına popülist ve politik mülahazalar temelli şüpheden ziyade güvenle bakmak doğru bir tavır olur kanaatindeyim."

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik meslek kanunu için meclis detayları takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde yer alan haber göre teklifle; öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Ayrıca öğretmenlik kariyer meslek olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.