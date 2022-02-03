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Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye'de yapmak istiyor

Geçtiğimiz yıl kansere karşı bulduğu kemoterapi yerine kanserli dokuya enjekte edilebilen bir sıvı sayesinde kanser tedavisinde devrim yaratan Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Rahmi Öklü, buluşuyla ilgili çalışmaları Türkiye'de yapmak istiyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Şubat 2022 08:27
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Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye'de yapmak istiyor

ABD'de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic'te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Oklu, geçtiğimiz yıl kanserli dokuyu yok eden yeni bir sıvı geliştirerek kanser tedavisinde devrim yarattı. "Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var" diyen Prof. Öklü'nün yönteminde ilaç doğrudan tümöre ulaşıp yok ediyor. İlaç o bölgede uzun süre kalıyor, fazla doz gerekmiyor. Bu sayede kemoterapinin yan etkileri yaşanmıyor.

ÇALIŞMALARI TÜRKİYE'DE YAPMAK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Onkoloji alanında yeni bir çığır açan dünyaca ünlü Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Rahmi Öklü, geliştirdiği tedavinin klinik çalışmalarını Türkiye'de yapmak istiyor. Koç Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezinin açılışı için Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Öklü, tedavinin insanlar üzerindeki çalışmalarının yakında başlayacağını belirterek "Dünyanın birçok ülkesinde yürüteceğimiz çalışma merkezlerinden biri Türkiye'de olacak. Gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra bu tedaviden erken dönemde Türk insanlarının da faydalanmasını sağlamak en büyük dileğim" dedi.

DÜŞÜK DOZLA YÜKSEK ETKİ

Keşfi, geçtiğimiz yılın nisan ayında, bilim dünyasının saygın dergilerinden "Science Translation Medicine"nin kapağında yayınlandıktan sonra, büyük yankı uyandıran Prof. Dr. Öklü, kanser tedavisinde en önemli problemin ilacın tümöre yeteri kadar ulaşması olduğunu belirterek "Mevcut yöntemlerde, ilacın tümöre ulaşmasını ve içinde kalmasını sağlamak için yüksek doz ilaç veriliyor. Ancak bunların tamamı tümöre geçmiyor ve bu kadar yüksek doz hastalarda yan etkilere sebep oluyor.

Bizim geliştirdiğimiz tam bir ilaç değil, mikro düzeyde medikal cihaz. Sıvı şeklindeki bu cihaz, bir iğne yardımıyla kanser dokusunun üzerine enjekte ediliyor. Bu sadece o bölgedeki tümörleri öldürmekle kalmayıp, 28 güne kadar orada kalıyor. Bu yaklaşım kanserin nüks ihtimalini de düşürebilir. Bir diğer etkisi de, bağışıklık sisteminin önemli hücresi olan T hücrelerinin tedavi alanlarına gelmesini sağlaması. Bu şekilde aktive edilen bağışıklık sistemi tümörle savaşta daha güçlü bir hale geliyor" diye anlattı.

"AİLEME VERMEYECEĞİM TEDAVİYİ HASTALARIMA DA VERMEM"

Hayvanlarda karaciğer, pankreas, over ve sarkomlarda denenen tedavinin insanlarda bütün kanser türlerinde deneneceğini belirterek "Geliştirdiğimiz tedavi dergi kapağında yayınlandıktan sonra dünyanın her yerinden on binlerce kişi klinik çalışmalara katılmak için aradı. Aradan bir yıl geçtikten sonra çalışmalarımız öyle bir noktaya geldi ki, insanlarda güvenle denenebilir. Aileme vermeyeceğim tedaviyi hastalara vermem" dedi.

KARS'TAN NEW YORK'A BAŞARI ÖYKÜSÜ

Girişimsel radyoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Öklü, Karslı bir ailenin çocuğu. Kars'tan İstanbul'a oradan da 6 yaşında New York'a giden Öklü'nün hayatı akademik başarılarla dolu. Dünyaca ünlü okullarda eğitim gören Prof. Dr. Öklü, Yale Üniversitesinden mezun olduktan sonra, Northwestern Üniversitesinde tıp fakültesini bitirmiş ve Cambridge Üniversitesinden biyokimya doktora derecesini almış. Cerrahi ve radyoloji eğitimini Columbia Üniversitesi NY Presbiteryen Hastanesinde tamamlamış.

Vasküler ve girişimsel radyoloji dalında Massachusetts Genel Hastanesi Harvard Tıp Fakültesinde uzmanlığını yapıp 5 sene çalışmış. Şu anda Mayo Klinik'te çalışan Prof. Dr. Öklü, kendine ait start-up şirketinde enjekte edilebilir medikal cihazlar geliştiriyor. Prof. Dr. Öklü'nün ekibinde 5 Türk bilim adamı da araştırmacı olarak bulunuyor.

KANAMAYI DURDURUAN JEL ÜRETTİ

Prof. Dr. Rahmi Öklü ve ekibi, geçtiğimiz günlerde kanser tedavisinde tümörün büyümesini ve kanamaları durduran, damara enjekte edilen hidrojel geliştirdiklerini açıkladı.

Preklinik çalışmaları tamamlanan jel sayesinde, damar yaralanmalarına bağlı kanamaların durdurulması, beyinde anevrizma olarak adlandırılan, hastayı kanama riski ile karşı karşıya bırakan damar baloncuklarının tedavi edilmesi ve kanserli dokunun beslenmesini sağlayan damarların kurutularak hem kanama hem de kanser tedavisinde çok daha olumlu sonuçlar sağlanması hedefleniyor.

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