Enflasyonda kim ne bekliyor? İşte son tahminler...

Ocak ayı enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. 20 Aralık sonrası döviz kurunda geri çekilme gerçekleşti fakat başta akaryakıt olmak üzere bir çok üründe yeni zamlar geldi. Ekonomistlerin beklentilerine göre yüzde 10'dan aşağı bir Ocak ayı enflasyonu beklenmiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI İLK AYDAN ERİYEBİLİR

Bu rakam milyonlarca memur ve memur emeklisi için verilen yüzde 7,5'lik toplu sözleşme zammının daha yılın ilk ayında erimesi demek olacak. Memurlar ve memur emeklileri için 2022 yılının ilk altı ayı için toplu sözleşme zam oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilmişti. Memurlar ve memur emeklileri yılın ilk altı ayı için oluşan enflasyon farkını Temmuz ayında alacaklar. İşte detaylar

İSTANBUL OCAK ENFLASYONUNU AÇIKLANDI: REKOR KIRDI

TÜİK öncesi her ayın 1. günü İstanbul için enflasyon rakamını açıklayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin (2022 yılı) perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İTO'ya göre İstabul'da Ocak ayında fiyatlar % 13,78 arttı. İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı. Toptan fiyatlardaki arış oranı % 6,03 oldu. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR

Reuters beklentisi: Aylık enflasyonun ise yüzde 9.80 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 6.9 ila yüzde 13.72 bandında yer alıyor

AA Finans beklenti anketi; Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş ise Ocak ayı için enflasyon beklentisini güncelledi ve %12'lik bir enflasyon beklentisi olduğunu açıkladı. Aktaş daha önce Ocak ayı için 13,5 ile 15,5 arası bir enflasyon beklentisi olduğunu ifade etmiş Ocak ayında çok yüklü zam gören elektrik, doğalgaz ve sigaranın 2022 ağırlığının daha düşük olması nedeniyle rakamı güncellemişti.

Bloomberg anketinde ise medyan beklenti ocak ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 9,4, yıllık ise yüzde 45,5 seviyesinde artması yönünde gerçekleşti. 25 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette ocak ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 5,8, en yüksek beklenti yüzde 13,72 olarak kaydedildi.

ENFLASYON ÖNCESİ TÜİK'DE BAŞKAN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

29 Ocak 2022 Cumartesi gübü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürüten Sait Erdal Dinçer'in görden alınmıştı. TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya, Başkan Yardımcılığına ise İbrahim Demir atanmıştı.