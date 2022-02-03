Dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 13,53 liradan, avro 15,41 liradan günü tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5400
|13,5410
|13,5380
|13,5390
|Avro
|15,3080
|15,3090
|15,4110
|15,4120
|Sterlin
|18,3270
|18,4190
|18,3540
|18,4460
|İsviçre Frangı
|14,7030
|14,7760
|14,6910
|14,7670
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5150
|13,5950
|13,5080
|13,5880
|Avro
|15,2680
|15,3480
|15,3710
|15,4510
|Sterlin
|18,2670
|18,4770
|18,2940
|18,5040